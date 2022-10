Covid: Marche, -5 ricoveri (160) e 3 deceduti in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - In discesa nell'ultima giornata il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (da 165 a 160; -5 rispetto a ieri) mentre si registrano 844 positivi e l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende da 416,02 a 401,80. Intanto sono tre i decessi rilevati in 24ore con il totale di vittime nelle Marche che si porta a 4.155. Sono i dati aggiornati diffusi dalla Regione.

Per quanto riguarda i degenti, ce ne sono sette in Terapia intensiva (+2), quattro in Semintensiva (invariati) e 149 in reparti non intensivi (-7). Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 21 (-2).

Gli 844 casi di positività (6.042 in 7 giorni) sono emersi da 1.712 tamponi; le quarantene risultano ancora in discesa verso quota 9mila (9.086; -205). (ANSA).