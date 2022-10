Anziana scomparsa ad Amandola, Comune lancia appello

(ANSA) - AMANDOLA, 26 OTT - Da quasi un giorno e mezzo sono in corso incessanti ricerche per ritrovare Pia Conti, 94 anni, di cui non si hanno più notizie da quando lunedì ha lasciato la propria abitazione e non vi ha fatto ritorno. Nella zona di via Aldo Moro, vicino alla quale ci sono castagneti, boschetti e un'area impervia, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civili e carabinieri stanno continuando a cercare anche con l'ausilio di unità cinofile e con i droni, finora senza esito.

Oggi il Comune di Amandola, su indicazione della Prefettura di Fermo, ha lanciato un appello a firma del sindaco Adolfo Marinangeli dalla propria pagina Facebook per far sapere che sono in corso le operazioni di ricerca ma soprattutto per chiedere a chi avesse notizie o informazioni sulla signora Conti, di chiamare il 112. (ANSA).