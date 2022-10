Anziana dispersa ad Amandola, ricerche incessanti da 20 ore

Proseguono le ricerche per una 94enne dispersa da ieri pomeriggio nell'area intorno a via Aldo Moro vicino alla quale ci sono dei boschetti, castagneti e una zona piuttosto impervia.

In azione Vigili del fuoco da Fermo e Ascoli Piceno, con sei squadre, protezione civile, soccorso alpino e carabinieri.

Stanno operando anche cinofili e droni dei vigili del fuoco. Le attività di ricerca sono andate avanti incessantemente per tutta la notte e sono in corso da oltre 20 ore.

Era stato un conoscente della donna a segnalarne la scomparsa che aveva trovato la porta di casa della 94enne aperta e lei non c'era. Nelle ricerche della 94enne che ieri non ha fatto rientro presso la propria abitazione, sono impegnati anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. Nella serata di ieri erano state effettuate ricognizioni aeree dell’area dal pilota Sapr prima e successivamente dall’elicottero dell’Aeronautica Militare.

Le ricerche sono attualmente in corso con squadre di terra del Cnsas delle stazioni di Montefortino, Ascoli Piceno e Macerata, unitamente a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri.(ANSA).