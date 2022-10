Ucciso a Sant'Elpidio a Mare: arrestato 56enne per omicidio

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE, 25 OTT - Arrestato per omicidio un 56enne, di origine indiana, attualmente degente in ospedale, indiziato di aver ucciso con una coltellata all'addome un connazionale 29enne durante una lite in casa in un edificio nella frazione di Cascinare di Sant'Elpidio a Mare (Fermo) nella tarda serata del 17 ottobre scorso. Secondo una prima ricostruzione, i due si erano colpiti a vicenda durante una lite: mentre il 29enne era morto, l'altro era stato ricoverato in ospedale a Civitanova in gravi condizioni. I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo hanno formalmente notificato un'ordinanza di misura cautelare al 56enne presso la struttura ospedaliera di Civitanova Marche (Macerata) dove è ancora degente.

Le condizioni cliniche dell'uomo, che era ricoverato in Rianimazione per una profonda ferita all'addome, sarebbero in miglioramento e a breve potrebbe lasciare l'ospedale per essere trasferito in carcere. Al momento i militari hanno predisposto un servizio di piantonamento in attesa che venga dimesso. La misura cautelare è stata emessa dal Gip di Fermo che ha condiviso la richiesta del pm supportata dalle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri di Fermo. (ANSA).