Tela del '700 restaurata grazie a fondi raccolti da studenti

(ANSA) - RIPATRANSONE, 25 OTT - Si è svolta presso il Museo Vescovile di Ripatransone (Ascoli Piceno) la cerimonia di riconsegna alla comunità di "Papa Innocenzo IV visita Santa Chiara", tela della seconda metà del Settecento di Nicola Monti.

Il dipinto restaurato è stato presentato da Anna Lo Bianco, già direttrice della Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini; gli interventi sul dipinto sono stati descritti dal restauratore Andrea Simoni. La peculiarità del recupero sta nel fatto che, a contribuirvi in maniera decisiva sotto il profilo economico, facendo di fatto ripartire un restauro iniziato sette anni fa, sono stati gli studenti della 3A e 3B della scuola secondaria di Ripatransone che hanno partecipato al progetto "Crescere nella Cooperazione", iniziativa da anni promossa dalla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, con il coinvolgimento di Confcooperative Marche, della Regione Marche, dell'Università degli Studi di Urbino e dell'Ufficio Scolastico Regionale, per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della condivisione e cooperazione. "L'idea che dei ragazzi di tredici anni abbiano pensato di destinare parte del ricavato del loro lavoro del progetto 'Crescere nella Cooperazione' al restauro di un quadro di cui beneficeranno i loro figli e nipoti dà fiducia per il futuro di tutti noi" ha detto la direttrice dei Musei Sistini Paola Di Girolami.

La tela, originariamente posizionata all'interno della chiesa di Santa Chiara, sarà esposta nel Museo Vescovile di Ripatransone, nella chiesa di Sant'Agostino. (ANSA).