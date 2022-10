Meloni: Baldelli (Fdi), grazie per impegno pro alluvionati

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - "Faccio mie le parole espresse questa mattina nel discorso di insediamento dal presidente Meloni. Da deputato delle Marche la ringrazio per aver rinnovato in Aula la memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Regione Marche nella notte tra il 15 e il 16 di agosto scorso e per l'impegno a investimenti strutturali per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti. Fratelli d'Italia è in prima linea per la ricostruzione dei Comuni alluvionati e per il rilancio del loro tessuto economico e sociale". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli. (ANSA).