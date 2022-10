Meloni: Acquaroli, grazie per vicinanza e attenzione a Marche

"Ringrazio il Presidente Meloni per la vicinanza e l'attenzione che ha dimostrato, nel suo discorso programmatico, nei confronti del territorio marchigiano drammaticamente colpito dagli eventi alluvionali del 15 e 16 settembre scorsi e anche delle aree duramente colpite dal sisma". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"È un segnale per noi importante, che testimonia non solo la sensibilità verso le emergenze - ha concluso il presidente - ma contemporaneamente un approccio a tematiche fondamentali quali la sicurezza del territorio e il cambiamento climatico". (ANSA).