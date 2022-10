Incidenti lavoro: urtato da furgone cantiere A14, operaio ferito

(ANSA) - SENIGALLIA, 25 OTT - Un operaio è rimasto lievemente ferito dopo essere stato urtato da un camioncino condotto da un collega mentre stava montando un cantiere per l'allestimento della segnaletica orizzontale lungo l'autostrada A14, carreggiata nord, nel territorio di Marina di Montemarciano (Ancona). Tutti e due sono dipendenti di aziende appaltatrici dei lavori. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. (ANSA).