Covid: Marche; 1.358 positivi, incidenza scende ancora (416)

Ancora in discesa nell'ultima giornata l'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti nelle Marche: è passato da 427,66 a 416,02 mentre i positivi sono stati 1.358 in un giorno, sulla base di 2.762 tamponi eseguiti, e 6.256 nell'ultima settimana. Il numero di ricoveri, comunica la Regione, è salito a 165 (+3) con una situazione stabile nei reparti di Terapia intensiva (5 ricoverati) e Semintensiva (4) e lieve aumento nei reparti non intensivi (256; +3). Tre i decessi registrati in un giorno con il totale regionale di persone decedute con Covid che si porta a 4.152.

Ci sono 23 assistiti in osservazione nei pronto soccorso e le quarantene scendono a 9.291 (-180). (ANSA).