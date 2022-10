87enne investita sulla strisce con badante, non è grave

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 25 OTT - Una donna di 87 anni è stata urtata, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce con la badante, una 31enne romena, da una Fiat Punto, in viale Mazzini a San Severino Marche (Macerata).

L'anziana ha battuto violentemente un ginocchio sull'asfalto.

Soccorsa da un'ambulanza del 118 è stata trasferita all'ospedale di Camerino in codice giallo. Sulle cause dell'incidente stanno conducendo accertamenti gli agenti della Polizia Locale, prontamente giunti sul posto. Il conducente dell'auto, un cittadino settempedano, è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici. (ANSA).