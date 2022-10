Pnrr: Corte Conti, con amministrazioni per efficienza e legalità

(ANSA) - ANCONA, 24 OTT - Il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino è intervenuto ad Ancona, nella sala auditorium "Tamburi" della Mole Vanvitelliana, all'udienza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche per il 2021. "Il giudizio di parificazione - ha sottolineato - si celebra in momento particolarmente delicato per le nostre istituzioni: siamo fuori forse non del tutto dalla pandemia e ci sono tensioni geopolitiche all'interno dei confini dell'Europa che determinano una situazione assolutamente preoccupante che probabilmente avrà anche un influenza sui conti pubblici per il prossimo anno, quindi non una situazione particolarmente facile. Cercheremo di uscire da questa situazione anche grazie, importantissimo per la ripresa del Paese, al corretto uso delle risorse del Pnrr".

"Il richiamo a tutte le amministrazioni - aggiungo Carlino - è a svolgere con la massima solerzia possibile tutte le attività ad esse affidate per la realizzazione di questo piano.

Ovviamente la Corte dei conti - ha assicurato il presidente della Corte - sarà al fianco delle amministrazioni, nelle sue articolazioni di controllo, per condurle verso percorso di efficienza e di legalità; così come le nostre strutture giurisdizionali, in particolare le procure regionali, attendendo ad un preciso impulso che ci è stato dato dall'Unione Europea, cercheranno di porre un freno e ostacoli, unitamente a tutte le altre istituzioni di garanzia del nostro ordinamento, a tutti gli episodi di frode di corruzione di cattivo uso delle risorse pubbliche che dovessero verificarsi". (ANSA).