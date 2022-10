Covid: Marche, ricoveri invariati (162), incidenza giù a 427

E' rimasto stabile il quadro dei ricoveri per Covid-19 nell'ultima giornata nelle Marche: ci sono attualmente 162 persone degenti negli ospedali marchigiani di cui cinque in Terapia intensiva, quattro in Semintensiva e 153 in reparti non intensivi. Lo fa sapere le Regione che dà conto anche di 317 casi di positività rilevati in un giorno (6.431 nell'ultima settimana) in base ai 574 tamponi eseguiti mentre l'incidenza ogni 100mila abitanti, in progressiva discesa, è passata da 433,78 a 427,66. Nessun decesso nell'ultima giornata e il totale regionale di vittime correlate resta fermo a 4.149.

Nei pronto soccorso regionali ci sono 23 persone in osservazione, dato invariato rispetto al giorno precedente.

(ANSA).