Scivola e si infortuna su sentiero per Monte Ascensione

Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per una donna che si è infortunata lungo il sentiero che da Porchiano, frazione di Ascoli Piceno, conduce al Monte Ascensione: è scivolata ed ha riportato un trauma a un arto inferiore. L'infortunata ha lanciato l'allarme al 118 ed è stata in breve tempo raggiunta da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Ascoli Piceno che ha provveduto, grazie alla presenza di un infermiere in squadra, a stabilizzare l'arto e a trasportarla con una barella portantina all'ambulanza giunta a Porchiano.

Sul posto intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno che hanno collaborato alle operazioni. (ANSA).