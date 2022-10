Rapina a calci pugni e colpi bastone, due arrestati da Ps

Aggressione a scopo di rapina nella notte in Corso Carlo Alberto ad Ancona: due persone, di origine romena, sono state identificate e arrestate dalla polizia per lesioni e per rapina aggravata in concorso.

Entrambi, sempre in concorso tra loro, erano già stati denunciati per il medesimo reato ai danni di un supermercato. I fatti sono accaduti verso mezzanotte e un quarto. Una Volante della Questura di Ancona si trovava a transitare in Corso Carlo Alberto quando ha notato due individui in piena colluttazione con altri due soggetti. Mentre due sono scappati verso Piazzale Italia, alla vista degli agenti, gli altri due hanno richiamato l'attenzione dei poliziotti per richiedere il loro aiuto. Gli agenti hanno inseguito e poi fermato, uno dopo l'altro, i due fuggitivi.

Sul luogo della colluttazione sono stati trovati frammenti di legno e vetri di una specchiera andata in frantumi, oltre ad un telefono cellulare. Uno dei due aggrediti, entrambi 40enni di origine peruviana, ha riferito che era tranquillamente seduto su una panchina, quando è stato aggredito con calci e pugni da due sconosciuti che gli hanno sottratto il cellulare. Nel tentativo di riprendere quanto sottratto, è stato anche colpito con un bastone. Per questo si è precipitato a suonare il campanello di un suo amico residente in zona che è sceso subito in strada, e l'arrivo della Volante, ha interrotto la colluttazione. (ANSA).