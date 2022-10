Rame vince la quarta edizione di Proscenium Festival

Luigi Bevilacqua, in arte Rame, si è aggiudicato, con la canzone "Pare", la quarta edizione di "Proscenium Festival della canzone d'autore - Città di Assisi", concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si è tenuto sabato 22 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi.

Il 22enne originario di Senigallia (Ancona), oltre ad aver conquistato il premio Siae "Cristian Parisi, Miglior canzone" (conferito al 50% dagli stessi cantanti in gara e al 50% dalla giuria di qualità), ha vinto anche quello per la "Canzone più radiofonica", assegnato da Radio Subasio, radio ufficiale del Festival, e consegnato dalla speaker Katia Giuliani.

Secondo classificato Alberto Giovinazzo, di Potenza, con la canzone "Pastori di greggio", mentre al terzo posto è arrivato Emanuele Conte di Montebelluna (Treviso) con "La nona meraviglia". Giulia Damico di Torino con "Non colpito" ha conquistato il premio Pegaso Università Telematica per la "Migliore musica" (assegnato dai Maestri orchestrali) mentre quello Humilis per il "Miglior Testo" (da Beppe Dati) è andato a Enzo Antonino di Taranto con "Tutto il mondo tace".

A presentare la serata è stato l'attore e doppiatore Luca Ward, affiancato da Loredana Torresi (che è anche direttore artistico della kermesse insieme a Roberto Lipari).

Tra gli ospiti, i "Neri per caso", Simona Molinari, Roger Wright. Giovanni Caccamo, presente nel doppio ruolo di ospite e membro della giuria, ha voluto ricordare il suo "maestro", Franco Battiato, eseguendo il brano "La cura". Alle spalle dei cantanti l'orchestra ritmo sinfonica di ProSceniUm, composta da 34 elementi e condotta dal maestro Paolo Ciacci.

Gli organizzatori del Proscenium Festival 2022 come ogni anno hanno dato spazio alla solidarietà. Si è parlato della "Casa Papa Francesco", centro di prima accoglienza della Caritas della diocesi di Assisi. Il centro ha una "mensa dei poveri" e accoglie ogni giorno circa 30 persone bisognose. Per sostenerlo si può fare un versamento: Iban (IT 47 C 02008 38278 000029399303), presso Banca Unicredit Assisi intestato a "Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino", specificando nella causale l'attività che si vuole sostenere (Casa Papa Francesco). (ANSA).