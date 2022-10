Terremoto: Legnini, buon lavoro a Meloni e al nuovo esecutivo

(ANSA) - ANCONA, 22 OTT - "Rivolgo sinceri auguri di buon lavoro alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle ministre e i ministri del nuovo Governo che questa mattina ha giurato davanti al Capo dello Stato", così il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, ha salutato l'insediamento del nuovo esecutivo. "I territori delle quattro Regioni del Centro Italia colpiti dal sisma, così come quelli di altri crateri - ha aggiunto - stanno vivendo una fase cruciale lungo il percorso della ricostruzione e rinascita, tra importanti avanzamenti e nuove difficoltà emerse negli ultimi mesi. Ci sarà dunque bisogno da subito di ulteriore sostegno e vicinanza alle popolazioni e ai territori colpiti", ha sottolineato Legnini.

"Sono certo - ha concluso - che il nuovo Governo saprà ascoltare i cittadini, le imprese e i sindaci per dare nuovo impulso alle attività ricostruttive in corso e il sostegno necessario per portare a compimento una ricostruzione così complessa, nel tempo più breve possibile". (ANSA).