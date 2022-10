Comune di Fano aderisce alla Rotta dei Fenici

(ANSA) - FANO, 22 OTT - Il Comune di Fano ha aderito alla Rotta dei Fenici, uno degli storici Itinerari Culturali, tra i 48 riconosciuti ad oggi dal Consiglio d'Europa (certificato nel 2003). Il sindaco Massimo Seri ha partecipato a Porec in Croazia all'Assemblea Generale Internazionale della Rotta dei Fenici, dove ha ritirato il certificato di adesione alla rete. Il meeting è l'evento annuale più importante della Rotta dei Fenici, ospitato dal Comune di Porec, con il patrocinio dell'Eusair, del Ministero della Cultura e Media e del Ministero del Turismo e dello Sport della Croazia, dell'Ente del Turismo dell'Istria, dell'Ente del Turismo della Città di Porec.

All'evento che ha un ricco programma di attività (laboratori, sessioni di capacity building in collaborazione con stakeholder internazionali e scambi di buone pratiche, Smart Ways e Centri di Interpretazione) hanno partecipato oltre 50 soci di 12 Paesi aderenti. "Aderendo alla Rotta dei Fenici abbiamo colto l'opportunità di fare rete con città internazionali - spiega Seri -. In queste giornate di incontri abbiamo valorizzato il patrimonio culturale e storico attraverso un confronto con la nostra storia". L'Assemblea è stata anche l'occasione per presentare le attività del 20/o anniversario della Rotta dei Fenici che si celebrerà nel 2023. "Si è valutata la possibilità - annuncia Seri - che proprio il Comune di Fano, in collaborazione con quelli di Pesaro e Urbino anch'essi partner della rete, ospitino a inizio 2023 l'assemblea nazionale Italiana dei soci membri della Rotta dei Fenici". (ANSA).