In casa 6 kg hascisc, 2 kg eroina e 250 gr cocaina,arrestati

In una appartamento vicino al centro di Porto San Giorgio (Fermo) la Guardia di finanza di Fermo ha trovato diverse tipologie di sostanze stupefacenti destinate all'immissione nel mercato dello spaccio del circondario: sequestrati circa 6 kg di hashish, oltre 2 kg di eroina e circa 250 grammi di cocaina, materiale per confezionare dosi, bilancini di precisione, contanti, telefoni e un'auto. Arrestate due persone, un uomo e una donna, entrambi albanesi, entrambi 40enni, per detenzioni di stupefacenti a fini di spaccio.

L'operazione segue ai controlli eseguiti nella serata del 20 ottobre nei confronti della coppia che aveva mostrato evidenti segni di nervosismo, fornendo risposte evasive e contradditorie ai finanziari sul perché si trovassero a Porto San Giorgio. Gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Fermo, insospettiti dall'atteggiamento della coppia, hanno per questo controllato l'appartamento nella disponibilità dei due, scoprendo l'ingente quantitativo di droga. Degli accertamenti è stata informata la Procura di Fermo e poi i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.

