Governo: Castelli, ammirazione e entusiasmo scelte nuova premier

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - "Una squadra di straordinario valore guidata dal primo premier donna della storia repubblicana". Lo scrive in una nota il neo senatore Guido Castelli (FdI) a proposito del nuovo governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Come Senatore della Repubblica ho accolto con entusiasmo e ammirazione le scelte del presidente del Consiglio incaricato - afferma - che ha voluto, con la massima tempestività, proporre un governo politico e ricco di competenze al tempo stesso. Le sorti dell'Italia sono nelle mani di una donna coraggiosa e di grande determinazione - prosegue Castelli - che ha deciso - anche nella scelta dei nomi dei dicasteri - di introdurre parole significative come 'merito', 'imprese', 'made in Italy', 'sicurezza energetica', 'sovranità alimentare', 'natalità'. Nomina sunt consequentia rerum, dicevano gli antichi: - fa notare il sen. Castelli - i nomi sono conseguenza delle cose. Giorgia Meloni lo sa e ha voluto indicare sin da subito i valori politici e sociali con cui si prepara ad affrontare le durissime sfide del nuovo governo. Siamo pronti".

"Congratulazioni" arrivano anche "da parte di tutta la comunità di Fratelli d'Italia Marche, che ho l'onore di rappresentare, - scrive Elena Leonardi, anche lei neo senatrice e coordinatrice del partito nelle Marche - a Giorgia Meloni e al nuovo Governo che segnano oggi una giornata storica per la nostra Nazione. Fratelli d'Italia si pone come punto di riferimento del governo nazionale così come, due anni fa, ha espresso nelle Marche il governatore Francesco Acquaroli, che sta dando una forte impronta di cambiamento nella nostra regione. Sono certa che il nostro Presidente del Consiglio, la prima donna nella storia italiana, saprà fare sue le sfide delicate e significative di questo momento storico. Buon lavoro al nuovo Esecutivo certa che sapremo svolgere il nostro compito per il meglio dell'Italia e degli italiani". (ANSA).