Furto 50mila euro maglie griffate in azienda Maceratese

(ANSA) - MONTEFANO, 21 OTT - Furto di maglie 'griffate' ieri sera in un maglificio di Montefano (Macerata) per un valore di circa 50mila euro. Le Immediate le indagini eseguite dai carabinieri di Montefano hanno però permesso di identificare subito gli autori del furto, tutti di origine campana.

Grazie agli elementi raccolti dagli investigatori, le ricerche dei responsabili del furto e del mezzo con cui si sono dati alla fuga, hanno subito portato a un risultato. Dopo l'avviso di ricerca diramato livello nazionale a tutte le forze di polizia, una pattuglia della Polizia stradale di Cassino (Frosinone) ha fermato l'auto ricercata: recuperata l'intera refurtiva e denunciati gli autori del furto. (ANSA).