Covid: Marche, 973 positivi in 24ore, incidenza scende a 475

Nell'ultima giornata nelle Marche ancora in lieve salita il numero di ricoverati per Covid-19 (162; +1 rispetto a ieri) ma in calo i degenti in Terapia intensiva (4; -1); ci sono poi quattro pazienti in Semintensiva (invariati) e 154 in reparti non intensivi (+2). Lo comunica la Regione Marche. Sono stati 973 i positivi rilevati in 24ore (7.157 in una settimana) in base a 1.822 tamponi; l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti ha proseguito la propria discesa (da 493,55 a 475,86). Nessun decesso in un giorno e il numero totale di vittime nelle Marche resta 4.145.

Nella regione ci sono 27 persone in osservazione nei pronto soccorso in correlazione al Covid e 10.115 in quarantena.(ANSA).