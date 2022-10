Covid: accessi Pronto soccorso Torrette in fase di 'plateau'

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Sugli accessi Covid in Pronto Soccorso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona "la sensazione è che si sia raggiunta una fase di plateau". Lo afferma la dott.ssa Susanna Contucci, responsabile del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedale delle Marche.

"Gli accessi di pazienti positivi al virus erano tornati ad aumentare da fine settembre - ricorda - ora ci siamo assestati attorno a 4-5 nuovi accessi Covid al giorno. Si tratta di pazienti prevalentemente 'con' Covid e non 'per' Covid. La maggiore diffusione dei contagi delle scorse settimane - aggiunge la dott.ssa Contucci - ha comportato un incremento di accessi per lo più anziani o assistiti con condizioni di fragilità per plurimorbilita". "In questa fase - spiega - stiamo osservando un aumento di ricoveri e decessi, mentre l'incidenza è in calo, l'andamento sembra si stia stabilizzando, analogamente a quanto sta avvenendo a livello nazionale". (ANSA).