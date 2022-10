Maltempo: Gruppo Api sostiene scuole colpite e orchestra

"Far fronte all'ondata di distruzione che ha travolto le Marche ripartendo dai più giovani e dalle scuole". È questo l'obiettivo delle donazioni del Gruppo Api alla Scuola dell'Infanzia, plesso di Serra de' Conti (Ancona) dell'Istituto comprensivo di Arcevia, all'Istituto IIS Padovano Corinaldesi e al Liceo Scientifico E.

Medi di Senigallia.

D'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, spiega l'azienda, sono stati individuati alcuni tra gli istituti che hanno subito più danni. Sulla base di questa mappatura, l'azienda finanzierà la ricostruzione del laboratorio di chimica dell'Istituto Superiore Padovano Corinaldesi, completamente distrutto dall'alluvione. Saranno inoltre acquistati giochi e strumenti didattici per la scuola dell'infanzia di Serra de' Conti, che fa parte dell'Istituto comprensivo di Arcevia e che ha subìto danni ingenti a causa dell'ondata di piena. L'auspicio è di "contribuire a un repentino ritorno alla normalità, ma soprattutto al rientro in aule sicure e attrezzate per svolgere la didattica nella maniera più avanzata".

Un "ulteriore e simbolico sostegno da parte dell'azienda andrà ai giovani dell'orchestra sinfonica 'Eroica', composta da studenti e personale scolastico di tutte le scuole marchigiane, che ricorderanno le vittime dei disastrosi eventi attraverso un concerto di beneficenza 'Eroicamente insieme', promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale e previsto per il prossimo 23 ottobre ad Ancona presso il Teatro delle Muse". (ANSA).