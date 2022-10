Tennis: Trevisan agli ottavi di Guadalajara, Cocciaretto out

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Martina Trevisan si qualifica agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Guadalajara, in Messico.

Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto.

La 28enne toscana Trevisan (numero 1 d'Italia e 28 al mondo) ha battuto per 6-0 4-6 6-3 la 26enne ceca Katerina Siniakova (n.54) e ora dovrà affrontare la 18enne statunitense Coco Gauff (n.7), che al secondo turno del torneo messicano ha eliminato in 7-6(7/1) 6-3 proprio la 21enne marchigiana Cocciaretto (n.92).

(ANSA).