Regioni: in Consiglio Marche presa d'atto dimissioni assessori

(ANSA) - ANCONA, 20 OTT - L'ordine del giorno del Consiglio regionale delle Marche, convocato per martedì prossimo 25 ottobre, viene integrato con la presa d'atto delle dimissioni di Mirco Carloni, Guido Castelli ed Elena Leonardi, eletti al parlamento alle ultime politiche. Come previsto si procederà anche alla loro sostituzione.

Sono tre i nuovi consiglieri che entrano a far parte dell'Assemblea Legislativa. Si tratta di Monica Acciarri, Lindita Elezi (Lega) e di Simone Livi (Fratelli d'Italia), che vanno a prendere il posto lasciato libero da Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi (Lega), entrati in Giunta, e di Elena Leonardi (Fdi) eletta in Senato. In base alla normativa regionale vigente per Acciarri e per Elezi si tratta di sostituzione temporanea dei consiglieri nominati assessori per i quali vige la sospensione dell'incarico fino alla durata dello stesso ruolo assessorile. Situazione diversa per Simone Livi che entra come consigliere effettivo, considerata l'elezione della Leonardi in Senato. Sempre per il meccanismo previsto dalla normativa vigente, passano ad essere consiglieri effettivi Andrea Assenti (Fdi) e Giorgio Cancellieri (Lega), che dall'inizio della legislatura hanno svolto, nell'ambito dell'Assemblea legislativa, il ruolo di supplenti degli assessori Guido Castelli e Mirco Carloni ora approdati in Senato e alla Camera. (ANSA).