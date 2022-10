Maltempo: Macerata; opere 500mila euro, altri danni 1,6mln

(ANSA) - MACERATA, 20 OTT - Dopo l'alluvione, interventi della provincia di Macerata per 500mila euro: chiesti inoltre ulteriori 1,6 milioni di euro. Soddisfazione del presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli e del sindaco di Matelica, Massimo Baldini, per l'estensione dello stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito le Marche anche alle zone maceratesi interessate dagli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati a partire dal 15 settembre.

Finora nel Maceratese sono stati realizzati una trentina di interventi di somma urgenza per un importo complessivo di 554.560 euro che hanno permesso di rimuovere fango e detriti dalle strade e riaprire così le principali arterie. Inoltre sono stati 'caricati' sulla piattaforma regionale ulteriori interventi di messa in sicurezza da realizzare per un importo complessivo di 1.626.000 euro".

"Il territorio provinciale - spiega il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata - è stato interessato quasi completamente dall'evento, con maggiori danni riscontrati lungo le strade che attraversano i Comuni di Camerino, Matelica, Cingoli, Apiro, Poggio San Vicino, ma anche in altri territori i danni sono stati considerevoli". Per quanto riguarda il Maceratese sono ancora chiuse la Provinciale 141 "Cimitero-Palentuccio-Seppio, mentre si transita con un senso unico alternato lungo la Provinciale 25". Per quel che riguarda Matelica (Macerata), soddisfazione da parte del Sindaco Baldini.

"Ringraziamo il governo e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. L'estensione dello stato di emergenza era necessaria e doverosa. Il nostro Comune purtroppo ha avuto ben due episodi emergenziali nel giro di meno di un mese. Ora che è arrivata questa decisione - conclude - aspettiamo ulteriori informazioni per capire come poter intervenire al più presto". (ANSA).