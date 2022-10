Droga: 2 arresti per spaccio, sequestro cocaina e eroina

(ANSA) - MACERATA, 20 OTT - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri, un uomo di origini nigeriane e una donna di nazionalità georgiana, per detenzione di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni i militari stavano monitorando i luoghi comuni di spaccio della città con mirati servizi di o.c.p. (osservazione, pedinamento e controllo) quando nella serata di ieri, avuto certezza di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente giunto a Macerata. Hanno proceduto al controllo dei due, che sono stati sottoposti a fermo dopo che durante una perquisizione nella loro abitazione, nei pressi della stazione ferroviaria, sono stati rinvenuti circa 200 grammi tra eroina e cocaina. già suddivise in dosi, occultate in varie parti della casa. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, cosi come 1.500 euro in contanti, due telefoni cellulari, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed un frullatore. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ancona e la donna in quella di Pesaro. (ANSA).