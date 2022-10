Covid: Marche, +4 ricoveri (161) ma incidenza casi sotto 500

Prosegue il costante aumento di ricoveri per Covid-19 nelle Marche, relativo in particolare a pazienti in reparti non intensivi: nell'ultima giornata il numero è salito a 161 (+4) di cui sei in Terapia intensiva (-1), quattro in Semintensiva (invariato) e 152 nei reparti non intensivi (+5). Intanto si sono rilevati 1.020 positivi in un giorno (7.423 in una settimana) sulla base di 2.015 tamponi eseguiti e l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti è scesa sotto 500 (da 514,49 a 493,55). Tre i decessi registrati e il totale regionale raggiunge quota 4.145.

Nelle Marche sale anche il numero di persone in osservazione nei pronto soccorso (da 20 a 26). (ANSA).