Ad Ancona una targa per san Giovanni Paolo II

(ANSA) - ANCONA, 20 OTT - In occasione del 44o anniversario dell' indimenticata omelia di inizio Pontificato (22 ottobre 1978) e della contestuale memoria liturgica di Karol Wojtyla-san Giovanni Paolo II, il Comune di Ancona, ha deciso di inaugurare nel Largo a lui dedicato ai piedi della Cattedrale di San Ciriaco una targa in marmo di Carrara realizzata in sua memoria.

L'intento è quello di ricordare e valorizzare la figura e l'opera del santo che visitò due volte il capoluogo marchigiano, in continuità con l'inaugurazione dello spazio sul colle Guasco a lui intitolato il 18 luglio 2020 nel quadro delle Celebrazioni internazionali che si svolsero a cento anni dalla nascita. Le parole riportate nella targa in marmo. riferisce una nota, "contengono un messaggio di straordinaria attualità infondendo fiducia e speranza nel complesso momento in cui ci troviamo".

Sabato prossimo 22 ottobre, alle ore 12, la targa, collocata nei pressi della statua bronzea dedicata all' amatissimo pontefice proclamato santo, donata alla città dall'arcivescovo emerito di Ancona-Osimo, il cardinale Edoardo Menichelli, verrà scoperta dal sindaco Valeria Mancinelli nel corso di una breve cerimonia condotta in sinergia con l'Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo mons. Angelo Spina che impartirà la sua benedizione. (ANSA).