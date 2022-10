Cinema: al via prima edizione "Piceno Cinema Festival"

Presentata, nella Sala Consiliare del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) la prima edizione del "Piceno Cinema Festival", rassegna cinematografica itinerante che, dal 25 ottobre, prenderà il via in Riviera per poi toccare Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Monsampolo, Ripatransone, Offida e Ascoli Piceno, dove il 10 dicembre si svolgerà la serata conclusiva.

L'evento è organizzato dall'Accademia Aifas, in collaborazione con la Compagnia teatrale "Gli Oscenici". Nel corso della conferenza stampa, alla quale ha partecipato in collegamento da Roma il presidente della giuria, Ricky Tognazzi, è stato proiettato il cortometraggio che aprirà le serate del festival dal titolo "La Bellezza che unisce", scritto e diretto da Giuseppe Argiuolo, Marco Trionfante e Simone Danieli di Camon Video. Il festival avrà due sezioni speciali: ecologia e legalità; in concorso 84 pellicole, selezionate tra 517 lavori provenienti da sessanta nazioni. I film partecipanti al concorso sono stati selezionati e votati dalla giuria tecnica e da una giuria popolare. Gli studenti universitari e quelli delle scuole superiori oltre ad esperti del settore, comporranno la giuria tecnica e opereranno la selezione dei film in concorso assegnando poi i premi stabiliti per le pellicole selezionate.

Il pubblico che assisterà alle proiezioni dei film, agli spettacoli e manifestazioni connesse, assegnerà il premio della giuria popolare. Ai vari appuntamenti saranno presenti, tra gli altri, Enrico Vanzina, Eleonora Giorgi, Maurizio Mattioli, Stefano Reali, Monica Zapelli, Fabio Troiano. (ANSA).