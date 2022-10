Maltempo: Marche, finora 78 mln euro per lavori somma urgenza

Per i lavori di "somme urgenze" eseguiti dopo l'alluvione che nelle Marche ha colpito le province di Ancona, in particolare il Senigelliese, e di Pesaro Urbino, finora sono stati spesi circa "78 milioni di euro". Lo riferisce l'assessore regionale alla Protezione Civile delle Marche Stefano Aguzzi a margine della seduta del Consiglio regionale. La cifra, spiega Aguzzi, riguarda "i lavori che i Comuni e altri enti locali hanno eseguiti ripristinare la viabilità, la funzionalità dei territori: somme ammontano, a ieri, a circa 78 milioni di euro".

"La contabilità speciale - afferma ancora l'assessore - è stata aperta dal governo e sono stati versati i cinque milioni che ci hanno inizialmente garantito. E' chiaro che cinque milioni e dire quasi nulla rispetto a quello che effettivamente serve. Noi stiamo accelerando in queste ore - riferisce ancora Aguzzi - la chiusura di tutta contabilità con i Comuni per le somme urgenze" quantificate, temporaneamente, in circa 78 milioni di euro. "Dunque, Curcio si era, a suo tempo, detto disponibile a ragionare sulla cifra che servisse. - ricorda - A questo punto la cifra non è cinque milioni ma sono molti di più ma lo sapevamo, ce lo aspettavamo. E' la prima copertura che il governo ci deve garantire".

"Successivamente - dice ancora l'assessore - sono state già inviate le cartelle per i ristori alle famiglie, 5mila euro, e 20mila euro per le ditte, come un primo intervento di ristoro per ripristinare il minimo di funzionalità. Questo è quanto la Protezione civile può fare per l'emergenza-urgenza. - conclude - Poi si tratterà di capire cos'altro il governo vorrà mettere in campo: Draghi aveva dato delle rassicurazioni su questo aspetto, spero che vengano mantenute". (ANSA).