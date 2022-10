Covid: Marche, 152 ricoverati (+4), incidenza scende a 530

(ANSA) - ANCONA, 18 OTT - Il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche continua a crescere (ora sono 152; +4 in un giorno) ma riguarda pazienti in reparti non intensivi.

Intanto si registrano nell'ultima giornata 1.533 casi di positività (7.974 in una settimana) su 2.994 tamponi eseguiti e nuova battuta d'arresto per l'incidenza ogni 100mila abitanti che scende da 565,69 a 530,19. Tre le persone decedute in 24ore che fanno salire il totale regionale di vittima a 4.140. Nei pronto soccorso ci sono 23 assistiti in osservazione.

Nel dettaglio, i ricoveri nelle Marche sono cinque in Terapia intensiva, tre in Semintensiva (entrambi invariati) e 144 in reparti non intensivi (+4). (ANSA).