Covid: assessore Marche, a giorni avvio prenotazioni 5/a dose

"Da oggi il ministero, con una circolare arrivata stamani, ha autorizzato la somministrazione della quinta dose (anti-Covid, ndr) per le persone che, avendo ricevuto la quarta dose da più di 120 giorni, possono ricevere la quinta". Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini a margine della seduta del Consiglio regionale.

"In sostanza - ha aggiunto Saltamartini - può essere richiesta dagli over 60 ma è caldamente consigliata per le persone con più di 80 anni e che hanno delle patologie, cosiddetti 'fragili'. Nei prossimi giorni, conto a metà di questa settimana, - ha precisato - le Poste Italiane allestiranno la piattaforma per la prenotazione: le persone che desiderano ricevere la quinta dosa, purché abbiamo superato i 120 giorni dall'ultima somministrazione, potranno ricevere il vaccino". (ANSA).