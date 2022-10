Sanità: nuovo ospedale Pesaro, inizio lavori entro 2024

Firmato stamattina, in Comune a Pesaro, l'Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale. Presenti il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, la direttrice generale di Asur Marche, Nadia Storti, e la direttrice generale di Marche Nord, Maria Capalbo. L'accordo prevede il trasferimento delle strutture presenti nell'area di Muraglia entro il 30 settembre 2024, per permettere l'avvio dei lavori entro i successivi 30 giorni.

La nuova struttura di circa 70mila mq verrà realizzata con i più alti livelli di sicurezza antisismici e risponderà requisiti di risparmio energetico prevedendo la costruzione di un edificio nZEB (nearly Zero Energy Building) con consumo di energia quasi zero. Previsti circa 400 posti letto per un investimento di circa 170 milioni di euro, anche in considerazione dei continui aumenti dei costi dei materiali con il conseguente aumento dei prezzari di riferimento.

Essendo l'opera prevista di rilevante importanza e complessità, la norma prevede l'indizione di concorso di progettazione, previsto entro il corrente anno, al fine di individuare la migliore proposta che risponda alle esigenze del territorio con particolare attenzione all'inserimento nel tessuto urbano. Seguirà la progettazione fino al livello definitivo che potrà essere posto a base di gara da espletare con l'appalto integrato riducendo notevolmente i tempi procedurali.

Si prevede di iniziare i lavori, che dureranno circa tre anni, entro il 2024. (ANSA).