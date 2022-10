Covid: Marche, +10 ricoveri in 24ore, +68 in otto giorni

Altra impennata di ricoveri per Covid-19 nelle Marche, concentrata però nei reparti non intensivi: +10 ricoverati nell'ultima giornata (ora i degenti sono 148) e +68 registrati dallo scorso 10 ottobre. In un giorno sono calati i degenti in Terapia intensiva (da 7 a 5) ed è rimasto stabile il numero di pazienti in Semintensiva (3) a fronte di un incremento sensibile in reparti non intensivi (ora sono 140; +12). I casi di positività rilevati sono 409 (8.507 in una settimana) in base a 1.248 tamponi e l'incidenza ogni 100mila abitanti è scesa da 568,15 a 565,69. Una persona è deceduta e il totale regionale di vittime ora è di 4.137.

In pronto soccorso si trovano in osservazione 19 persone.

