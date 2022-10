Incendi: fiamme in zona residenziale ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 16 OTT - Ore di paura oggi ad Ascoli Piceno a causa di un incendio divampato nel primo pomeriggio, a ridosso del quartiere di Borgo Solestà, in una zona residenziale. Il rogo, ora domato dai vigili del fuoco, ha interessato le aree di vegetazione a ridosso della circonvallazione nord della città in località Bellavalle. Sul posto hanno operato 11 unità dei vigili del fuoco con il supporto di 4 mezzi autobotti e 3 mezzi 4ž4. Oltre l'intervento da terra, decisivo è stato l'impiego di un elicottero che ha effettuato rifornimento idrico in un'apposita vasca posizionata in prossimità dello stadio. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, durate diverse ore e ancora in corso, è stata interdetta la circolazione veicolare lungo la circonvallazione nel tratto interessato. Presenti sul posto polizia municipale, carabinieri, polizia stradale e personale della protezione civile. (ANSA).