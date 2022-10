Sicurezza: controlli Ps all'Hotel House, 79 identificati

(ANSA) - PORTO RECANATI, 15 OTT - Proseguono i servizi di controllo del territorio nel Comune di Porto Recanati (Macerata) ed in particolare nella zona dell'Hotel House, 'grattacielo' multietnico interessato da diversi episodi criminali e in particolare di spaccio di stupefacenti, al fine di contrastare ogni forma di illegalità specie con riguardo ai reati connessi al traffico e allo spaccio di droga e a quelli legati all'immigrazione clandestina. I controlli, disposti dal Questore della Provincia di Macerata in seguito alle tematiche approfondite dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a cura della Prefettura di Macerata, sono stati estesi anche alle zone più a rischio e alle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Nel pomeriggio di giovedì scorso, con l'impiego di poliziotti della Questura di Macerata sia in uniforme che in borghese, nonché di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, effettuati servizi mirati all'interno dell'Hotel House nel corso dei quali sono state identificate 79 persone italiane e straniere. I servizi, inoltre, sono stati estesi anche alla zona circostante il condominio con l'effettuazione di posti di blocco in corrispondenza delle vie di accesso nel corso dei quali sono state sottoposte a controllo 38 autovetture. I poliziotti hanno proceduto a controllare la posizione amministrativa di 22 cittadini extracomunitari per verificare la regolarità del soggiorno in Italia. I servizi, finalizzati anche al mantenimento della legalità nelle zone più a rischio e più esposte a degrado urbano, proseguiranno anche nelle prossime settimane. (ANSA).