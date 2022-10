Maltempo: arredi donati a 2 aziende alluvionate Sassoferrato

La solidarietà fra imprenditori va in scena a Sassoferrato (Ancona) per dare un "calcio" ad acqua e fango. Un'iniziativa in supporto a coloro che sono stati direttamente e pesantemente colpiti dall'alluvione del 15 settembre nel nostro territorio. Con il coordinamento della Cna di Fabriano è stato possibile trasportare due elementi di arredo da un'azienda fabrianese, la Mar.bre srl, che li ha messi a disposizione, per due aziende di Sassoferrato la cui sede è stata completamente distrutta dalla piena del torrente Sanguerone e che stanno ora trasferendosi in altri siti per poter continuare a svolgere il proprio lavoro, cercando di poter di nuovo garantire il prima possibile i servizi alla clientela.

L'operazione è stata effettuata grazie al prezioso supporto di un'altra azienda fabrianese, la Ristorart srl, che ha messo gratuitamente a disposizione un mezzo aziendale per il trasporto del materiale. Ad accompagnare il mezzo nel suo tragitto c'era anche Francesca Meloni, titolare della Mar.bre, che ha potuto così stringere la mano ai suoi colleghi colpiti da questa assurda calamità naturale e percepire dalle loro parole tutta la difficoltà del momento ma anche la speranza di poter presto ripartire. Il segretario della Cna, Marco Silvi, ringrazia Mar.bre e Ristorart "per essersi messi immediatamente a disposizione dei loro colleghi, piccoli gesti forse ma che ci regalano quella forte consapevolezza di poter contare su un tessuto sociale ed imprenditoriale che non potrà mai essere sommerso da acqua e fango". (ANSA).