Maltempo: Acquaroli, un mese da alluvione, giorni di dolore

"È trascorso un mese dal dramma che ci ha colpito lo scorso 15 settembre. Sono stati giorni pieni di dolore ma anche di tanta dignità che ho toccato e raccolto nelle comunità più colpite". Lo scrive in un post su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo l'alluvione che pesantemente colpito le zone del Senigalliese (Ancona) e del Pesarese seminando ingenti danni, 12 morti, sfollati mentre una persona (Brunella Chiù, 56 anni) è ancora dispersa.

"Abbiamo cercato di dare una risposta alla prima emergenza, - afferma - e ora stiamo lavorando per trovare le soluzioni migliori per potenziare la mitigazione del rischio idrogeologico e adeguare ad eventi simili il sistema di allerta. Con il Governo attuale stiamo anche discutendo di ricostruzione - prosegue - e lo faremo anche con il nuovo, appena sarà insediato. Sono i tre obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere. Nell'assestamento di bilancio abbiamo investito per potenziare quanto già fatto, - ricorda Acquaroli - raddoppiando i fondi per il dissesto idrogeologico nei due anni dal nostro insediamento, che tra l'altro coincidono con la giornata di oggi. Un pensiero non può non andare anche alle ricerche dell'ultima persona dispersa - conclude - che speriamo possano avere un riscontro da tutti auspicato". (ANSA).