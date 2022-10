Carabinieri: comandante Legione Marche in visita Pesaro Urbino

Il Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino ha ricevuto ieri la visita del neo Comandante della Legione Carabinieri "Marche"- Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo. L'alto Ufficiale ha raggiunto i Carabinieri presso la caserma di via Salvo D'Acquisto; ad accoglierlo, insieme al Comandante provinciale Gianluigi Cirtoli, tutti gli Ufficiali della provincia e militari dei diversi Ruoli effettivi al Comando Provinciale ed alle tre Compagnie di Pesaro, Urbino e Fano, al Gruppo Carabinieri Forestale oltre ad una rappresentanza dell'Arma in congedo, ai quali ha formulato i propri saluti.

Il Generale, durante la visita ha elogiato i militari della provincia di Pesaro e Urbino per i risultati conseguiti spronandoli a proseguire negli sforzi. Si è soffermato sulla centralità del ruolo sul territorio del Comando Stazione carabinieri, primo e fondamentale presidio di sicurezza posto al servizio del cittadino attraverso la costante e rassicurante presenza e dell'importanza della coordinazione di questa con i Reparti deputati al pronto intervento e investigazioni. Il gen.

Cagnazzo ha confermato pieno sostegno ai propri uomini affinché si possa proseguire il servizio con la massima professionalità e serenità d'animo, aspetto quest'ultimo fondamentale per l'efficienza dei Reparti. La visita è poi proseguita presso il locale palazzo del Governo dove ha incontrato il Prefetto Tommaso Ricciardi. (ANSA).