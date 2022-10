Turista in bici travolta da autotreno, condizioni molto gravi

Una turista in sella a una bicicletta, che pedalava ai margini della carreggiata, è stata travolta da un autotreno sul viadotto del Poggio ad Ancona, Strada provinciale del Conero. L'incidente è avvenuto verso le 15:45. La donna è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in eliambulanza in codice rosso, condizioni molto gravi, all'ospedale regionale di Torrette (Ancona). Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite gravi, in particolare, a una gamba. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).