Sicurezza: Protocollo Prefettura Macerata-Comune Civitanova

(ANSA) - MACERATA, 14 OTT - Un Protocollo d'intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Civitanova Marche (Macerata) "per rendere più efficace dal punto di vista operativo l'attività di controllo sia ai fini preventivi che repressivi di ogni forma di illegalità". Lo ha sottoscritto oggi il Prefetto Flavio Ferdani, con il Sindaco Fabrizio Ciarapica, alla presenza del Questore Vincenzo Trombadore, del comandante provinciale dei Carabinieri Col.

Nicola Candido e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col.

"Lo scopo del Protocollo - spiega la Prefettura - è garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, contribuendo al contrasto dei fenomeni di criminalità migliorando, grazie alla tecnologia la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, Prefettura e Forze di Polizia. I sistemi di videosorveglianza costituiscono infatti uno strumento imprescindibile per ampliare il controllo del territorio - aggiunge - e il Protocollo sottoscritto consente la condivisione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza ed il Comando Compagnia Carabinieri delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per finalità istituzionali".

"Tutto questo al fine di garantire la salvaguardia e la sicurezza delle aree urbane attraverso un sistema di sicurezza integrata - continua la Prefettura - che migliorerà anche l'attuazione del Piano coordinato di controllo del territorio; infatti la sicurezza urbana trova la sua piena realizzazione attraverso un meccanismo integrato che si deve avvalere della collaborazione di tutte le Istituzioni preposte". E' stato già costituito dalla Prefettura un "gruppo di lavoro con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Forze dell'Ordine che periodicamente si riunirà per dare attuazione alle tematiche oggetto del protocollo, raccogliendo gli elementi informativi forniti dalle Forze dell'Ordine di cui ci si avvarrà per attualizzare i sistemi di videosorveglianza". (ANSA).