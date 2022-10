Senigallia capitale europea delle scuole alberghiere

Senigallia sarà la capitale europea delle scuole turistico-alberghiere: sette giorni di congresso per quasi 800 giovani esperti di turismo ed enogastronomia, dirigenti scolastici e professionisti del settore provenienti da tutta l'Europa. Sono previste competizioni internazionali, convegni, momenti di scambio culturale e gemellaggi, all'insegna dell'amicizia e della fraternità. A ospitare le competizioni sarà l'Istituto Panzini di Senigallia.

Per la città marchigiana rappresenta una doppia ripartenza, spiegano. Doveva essere un segnale di ripresa dopo una pandemia che ha messo in ginocchio il settore turistico e della ristorazione nei suoi periodi più bui, ma ora è diventata anche un simbolo di speranza dopo i danni e i fatti tragici legati all'alluvione che ha colpito l'entroterra e la costa, compresa Senigallia. Ripartire dai giovani e dal tesoro dalla una cultura e una sapienza enogastronomica.

Si terrà dunque la conferenza annuale del 35/mo AEHT, dal 17 al 22 ottobre, il più grande congresso internazionale che riunisce le scuole alberghiere. A partire dalle competizioni che raccoglieranno negli spazi dell'I.I.S. Panzini centinaia di studenti da 120 Istituti Internazionali provenienti da 25 nazioni europee che si sfideranno in cucina, sala, bar e accoglienza. E così gli eventi che animeranno "Open, Forum dell'innovazione, della biodiversità e della ripartenza". E la fiera "Marche Expo Experience". (ANSA).