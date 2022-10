Cocaina dietro wc e denaro in rotoli carta igienica, arrestato

Era una stanza di un residence la sua base operativa, con la droga nascosta dietro il water e i soldi nei rotoli della carta igienica, mentre le auto a noleggio gli servivano per vendere 'al dettaglio' la cocaina e depistare le indagini. Così operava un un presunto pusher albanese di 27 anni, rintracciato e arrestato a Marina di Montemarciano (Ancona) dagli agenti della squadra antidroga della Questura di Ancona. I poliziotti lo hanno fermato mentre si trovava a bordo di una Fiat 500, noleggiata a Roma, in cerca di clienti: con sé aveva 11 involucri di cocaina divisa in dosi.

La perquisizione è stata estesa al residence dove aveva dimora, a cui solo dopo lunghe indagini sono riusciti ad arrivare gli agenti, dato che cambiava spesso sede proprio per non essere individuato. All'interno sono stati rinvenuti altri 130 involucri di cocaina, nascosti dietro il water, e 1.800 euro ritenuti il provento dell'attività di spaccio, occultati nei rotoli della carta igienica. In totale gli agenti hanno sequestrato ben 125 grammi di droga, oltre ai soldi e al materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, disoccupato e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portato nel carcere di Montacuto (Ancona) a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).