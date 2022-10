Covid: Marche, 1.335 casi e 4 deceduti in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - E' in lievissima discesa, dopo numerosi aumenti, l'incidenza di positivi al coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata è passata da 579,92 di ieri a 578,72. In un giorno, fa sapere la Regione, sono stati rilevati 1.335 casi (8.703 in una settimana) in base a 3.867 tamponi eseguiti. I ricoveri raggiungono i 115 (+1); quattro i decessi registrati per un totale che sale a 4.129.

Nel dettaglio resta un ricoverato in Terapia intensiva mentre salgono a quattro i degenti in Semintensiva (+1) e rimangono 110 pazienti in reparti non intensivi. Intanto però le persone in osservazione nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, scendono in 24ore da 29 a 19. (ANSA).