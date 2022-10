Caro energia: Granelli, "serve nuovo Dl che tagli i costi"

(ANSA) - MONTEGRANARO, 13 OTT - "Necessità di accompagnare l'attuazione del Pnrr con le riforme indispensabili per restituire certezze alle aziende e fiducia ai consumatori. A cominciare proprio dalla riforma strutturale delle bollette per ridurre la pressione fiscale che pesa maggiormente sui consumi delle piccole imprese". Così il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli che ha partecipato ad un convegno organizzato da Confartigianato Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio, a Montegranaro (Fermo) sul tema "Ripartire dalle piccole imprese per costruire il futuro". "Serve, ha ribadito, "un nuovo Dl aiuti che tagli il costo dell'energia".

Dalle Marche, il presidente regionale di Confartigianato Emanuele Pepa, l'appello a "salvaguardare le piccole imprese regionali. Ci aspettiamo un cambio di passo dal nuovo Governo del Paese" e "sollecitiamo un impegno deciso e concreto dei nostri rappresentanti marchigiani nel costruire un contesto favorevole alle potenzialità imprenditoriali, puntando su competenze, innovazione, sostenibilità, fattori indispensabili per irrobustire il tessuto produttivo e migliorarne la capacità competitiva".

All'iniziativa anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha ribadito l'importanza fondamentale delle piccole imprese per l'economia, una azione forte di sostegno che la Regione metterà in piedi con le risorse comunitarie e l'impegno per le infrastrutture materiali ed immateriali. Tra gli intervenuti il rettore dell'Università Politecnica delle Marche prof. Gian Luca Gregori e il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini. (ANSA).