Sherwin-Williams acquisisce Ica Group (vernici) di Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 12 OTT - Sherwin-Williams, leader mondiale nelle vernici con sede negli Stati Uniti acquisisce Ica Group di Civitanova Marche (Macerata), azienda della famiglia Paniccia, con l'obiettivo di far diventare il gruppo civitanovese il centro di eccellenza europeo delle vernici industriali per legno e accelerare l'espansione a livello globale. Lo riferisce un comunicato. Ica Group ha chiuso il 2021 con un fatturato di 150 milioni di euro, in crescita a doppia cifra. A suscitare l'interesse di Sherwin Willams anche la popolarità internazionale del brand Ica, sinonimo di qualità, professionalità e ricerca sostenibile. Con l'obiettivo di garantire la continuità dei piani di sviluppo dell'azienda, l'indipendenza del marchio e il livello occupazionale la famiglia Paniccia ha raggiunto un accordo con Sherwin Williams per la cessione del 100% delle quote. Tutte le operazioni internazionali di Ica Group saranno oggetto dell'acquisizione, inclusa la partecipazione nella joint-venture indiana ICA Pidilite. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del 2022, a seguito di tutte le approvazioni normative. IcaA farà parte di Sherwin-Williams Performance Coatings Group, nella divisione Industrial Wood (vernici industriali per legno).

Confermato tutto l'attuale management di Ica e saranno portati avanti anche tutti i servizi denominati Ica Innovation Camp: Ica Lab, il laboratorio di Ricerca & Sviluppo, LifeLab, l'hub creativo e tecnologico a disposizione dei clienti, Ica Academy, l'ente di formazione professionale accreditato, Performance Lab, il laboratorio accreditato di prove chimico-fisiche. restano inoltre i brand del gruppo Ica. (ANSA).