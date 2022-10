Da ieri ricerche di un 27enne disperso ad Arquata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 12 OTT - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche, avviate nel tardo pomeriggio di ieri, di un 27enne di San Benedetto del Tronto che non è tornato a casa dopo che si era recato in un proprietà di famiglia a Faete, frazione di Arquata del Tronto, per accudire alcune piante. Carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato l'auto del giovane, ma di lui nessuna traccia. Nelle ricerche sono impegnati anche il Soccorso Alpino e Speleologico Marche, che ieri hanno effettuato anche ricognizioni dall'alto, un elicottero dell'Aeronautica Militare, che per ore ha scandagliato la zona dall'alto con a bordo un tecnico Cnsas, mentre oltre 15 tecnici erano impegnati nelle ricerche da terra. Sul posto anche unità cinofile da diverse regioni italiane del Cnsas, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e vigili del fuoco, che stanno lavorando anche con i droni. (ANSA).