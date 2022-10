Covid: tre decessi, 1.294 nuovi casi, -2 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - Sono stati registrati tre decessi legati al covid nell'ultima giornata nelle Marche, che fanno salire il totale a 4.125 dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione Marche, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.294 nuovi casi (8.721 in una settimana) su 3.797, tamponi analizzati. Continua a crescere il tasso cumulativo di incidenza, salito a 579,92 su 100mila abitanti (ieri 572,87). In calo invece i ricoveri, che sono 114, -2 su ieri, di cui uno in terapia intensiva, 3 in semi intensiva e 110 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 29 persone in osservazione nei pronto soccorso. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare salgono da 10.878 a 11.092, di cui 49 con sintomi. (ANSA).