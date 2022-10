In tilt asta automatica, pesce battuto a voce a San Benedetto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 11 OTT - L'asta automatica va in tilt ma i pescatori non si sono persi d'animo e hanno "battuto" il pesce alla vecchia maniera, a voce. È successo a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) la notte scorsa. Il sistema gestionale inaugurato nei mesi scorsi è andato in panne a causa di un problema al server. Gli addetti hanno cercato di risolvere il problema tecnico, ma non c'è stato nulla da fare.

Il pesce appena scaricato dai pescherecci della marineria sambenedettese sulla banchina del porto andava però venduto al più presto, anche per consentire agli autisti dei camion frigo in attesa di trasferirlo verso i mercati e clienti del nord Italia. Allora, dopo un'attesa di oltre un'ora, alle 5 è stata organizzata un'asta a voce ed il pesce è stato venduto. (ANSA).